"Златна Афродита" за "Любовницата на Кандински" на 33-тото издание на фестивала "Любовта е лудост" (ВИДЕО)

Германският филм "Любовницата на Кандински" спечели Голямата награда "Златна Афродита" на 33-тото издание на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост" във Варна. Филмът - победител е режисиран от Маркус О. Розенмюлер по сценарий на Алис Браунер. Музиката е на Мартин Сток. В ролите са Ванеса Лойбл, Владимир Бурлаков, Юлиян Кохлин, Феликс Кларе, Алексей Екимов. Продукцията разказва за връзката на художниците Габриеле Мюнтер и Василий Кандински и е от 2024 г. Според журито, тя е визуално пиршество с богат разказ, което изобразява адекватно експресионизма в цвят и звук. Музиката също получи много висока оценка.

Другите награди на "Любовта е лудост"

Специалната награда на журито на тазгодишния фестивал "Любовта е лудост" отиде при единия от двата български конкурсни филма - "Диви ягоди". Той е пълнометражен игрален дебют на режисьорката Татяна Пандурска. Сценария тя пише заедно с Дечо Таралежков. Оператор е Стефан Врачев, музиката е на Давид Кокончев. Участват актьорите Ванина Кондова, Стела Ганчева, Иван Юруков. Сюжетът е по книгата с документални разкази "Забравените от небето" на Екатерина Томова.

Според журито "Диви ягоди" е жизнеутвърждаващ филм, в който от смъртта се ражда живот. Смъртта задвижва драматургичната верига и води до любовта и щастието на главната героиня Дафни, която загърбва прагматизма на един свят и се завръща при корените си, пише БТА. Важно за оценяващите е била и работата с културни препратки и митология, демонстрираща високо интелектуално мислене.

Призът за мъжка роля на фестивала е за френския актьор Жерар Дармон, който играе в продукцията "За танго са нужни двама" на Жан-Пиер Америс. Негова партньорка е актрисата Валери Льомерсие. Наградата за женска роля е за аржентинката Малена Алтерио от испанския филм "По време на терапия" на режисьора Херардо Ереро.

В международното жури на 33-тия фестивал "Любовта е лудост" бяха полският режисьор и сценарист Радослав Пивоварски, грузинският режисьор Леван Когуашвили и българинът Николай Богомилов. Те заявиха, че се обявяват против трендовете в съвременното кино за повече вяра в човека и позитивизъм, и на база на тези свои възгледи са избрали отличените филми.

Младежкото жури присъди своята голяма награда на френската комедия "Семейство Льороа". Съюзът на българските филмови дейци връчи приз на копродукцията на Аржентина и Франция "Това, което искахме да сме" на Алехандро Агрести.

