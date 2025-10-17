Аз мога да понеса колкото искат да говорят за Борисов и Пеевски. Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам и знам, че като му кажа нещо - той се съобразява и той като ме помоли нещо - аз го изпълнявам. И си държим на думата. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в централата на партията след заседание на Изпълнителната ѝ комисия на партията.

"В случая той каза, че подкрепя правителството, защото другото, по своя елитарен начин, Желязков ви го каза, хем никой не иска избори, обаче не ни стигат число депутати това да го свършим. Трябва ни четвърти. И двете другите партии се скриха - "ГЕРБ да кажат". Какво да ви кажа, бе? Със 100 души можете ли да приемете бюджет? Със 100 души не можете кворум да направите", обърна се той към партньорите си от "Има такъв народ" и БСП. Още: "Не е време за избори": Желязков и Борисов обявиха следващите ходове на ГЕРБ с Пеевски

"Искате да кажа, че аз каня "Новото начало" и вие да кажете "Ами той Борисов го покани". Другата алтернатива е избори. Тук ние трябва да проведем една среща с "Новото начало" и да кажем "партньорството изисква преди да се изокаш по някоя тема, да говориш с партньорите", допълни той.

Борисов обяви, че няма друг вариант за запазване на стабилността на кабинета, освен включването на "ДПС-Ново начало". Той оправда готовността за работа със санкционирания за корупция по "Магнитски" Делян Пеевски с отказа на "Продължаваме промяната -Демократична България" да подкрепи правителството. " Още: "Пеевски къса живо месо и Борисов ще дръпне черджето": Кога напрежението помежду им ще ескалира?