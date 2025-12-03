Спорт:

Световен шампион по бокс изгоря с допинг точно преди най-важния му мач

03 декември 2025, 12:36 часа 433 прочитания 0 коментара
Световен шампион по бокс изгоря с допинг точно преди най-важния му мач

Шампионът по бокс в средна категория в няколко версии Джанибек Алимханули от Казахстан е дал положителен тест за забранена субстанция, което означава, че насроченият за събота мач срещу Ерисланди Лара за обединение на поясите и с този във версия Световна боксова асоциация (WBA), се отменя, съобщи във промоутърът Агенция Premier Boxing Champions.

Дал е положителна проба за мелдоний 

Алимханули, който успешно защити титлите си в Световна боксова организация (WBO) и в Международна боксова федерация (IBF) през април в боеве с Анауел Нгамисенге, е дал положителна проба за мелдоний – вещество, което е включено в списъка със забранените от Световната антидопингова агенция (WADA) през 2016-а година. Тестът, на който казахстанския боксьор е дал положителната проба, е проведен от Доброволната антидопингова агенция.

„Винаги съм подкрепял чистия спорт, вие добре знаете това. Бях изненадан, когато прочетох новината“, заяви 32-годишният казахстански боксьор в социалните медии. „Тази Доброволна агенция направи първия тест и каза, че всичко е наред. Не съм променял витамините, които приемам. Не знам какво се е случило с втория тест, затова поисках повторна проверка“.

В отсъствието на Алимханули, световният шампион в средна категория на WBA Лара ще защити титлата си срещу Йохан Гонсалес, който набързо е привикан да запълни мястото на ринга и все пак боксовата вечер да се проведе.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: България ще бъде домакин на Европейското по бокс през 2026 година!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
допинг WBO IBF антидопинг лаборатория WADA бокс
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес