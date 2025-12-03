Световен шампион по бокс изгоря с допинг точно преди най-важния му мач

Шампионът по бокс в средна категория в няколко версии Джанибек Алимханули от Казахстан е дал положителен тест за забранена субстанция, което означава, че насроченият за събота мач срещу Ерисланди Лара за обединение на поясите и с този във версия Световна боксова асоциация (WBA), се отменя, съобщи във промоутърът Агенция Premier Boxing Champions.

Дал е положителна проба за мелдоний

𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: Janibek Alimkhanuly has tested positive for the banned PED Meldonium, a substance known to boost endurance and reduce fatigue.



His Dec. 6th fight with Erislandy Lara is officially off, and Lara will now face Johan Gonzalez instead, per PBC. pic.twitter.com/K1CS4F3EM3 — Source of Boxing (@Sourceofboxing) December 3, 2025

Алимханули, който успешно защити титлите си в Световна боксова организация (WBO) и в Международна боксова федерация (IBF) през април в боеве с Анауел Нгамисенге, е дал положителна проба за мелдоний – вещество, което е включено в списъка със забранените от Световната антидопингова агенция (WADA) през 2016-а година. Тестът, на който казахстанския боксьор е дал положителната проба, е проведен от Доброволната антидопингова агенция.

„Винаги съм подкрепял чистия спорт, вие добре знаете това. Бях изненадан, когато прочетох новината“, заяви 32-годишният казахстански боксьор в социалните медии. „Тази Доброволна агенция направи първия тест и каза, че всичко е наред. Не съм променял витамините, които приемам. Не знам какво се е случило с втория тест, затова поисках повторна проверка“.

В отсъствието на Алимханули, световният шампион в средна категория на WBA Лара ще защити титлата си срещу Йохан Гонсалес, който набързо е привикан да запълни мястото на ринга и все пак боксовата вечер да се проведе.

ОЩЕ: България ще бъде домакин на Европейското по бокс през 2026 година!