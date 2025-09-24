Добрата новина е, че руската икономика е зле. Лошата новина е, че още имат пари, но намаляват

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски. Той ги изрече след поредната си среща с американския държавен глава Доналд Тръмп, в рамките на годишната среща на Общото събрание на ООН.

"Добрата новина е, че руската икономика е в лошо състояние. Лошата новина е, че все още имат много пари, но те намаляват", са точните думи на Зеленски. Той поясни, че руснаците се нуждаят от свежи пари. "Проведохме доста дълъг разговор с министър-председателя на Словакия. В крайна сметка те ще трябва да плащат десетки пъти повече за евтини енергийни източници, плащайки с независимостта си. Ние сме добре наясно с това, тъй като това се случи в Украйна. Но ние сме съседи на Русия. Русия продаде на Украйна евтини енергийни ресурси. Това беше голяма грешка за Украйна. Бяхме много зависими и Русия влияеше на нашата независимост, свобода, избирателни процеси и парламент", отбеляза Зеленски, цитиран от УНИАН. Украинският държавен глава добави, че според него унгарският премиер Виктор Орбан бърка по въпроса, като продължава да залага на руски петрол и газ: "Мисля, че е грешка. Но не мисля, че Унгария може да плаща за грешките на един човек. Мисля, че това е много важен момент. Надявам се също, че президентът Тръмп ще може да се справи с това, защото познава Орбан и мисля, че други европейски лидери ще проведат разговори с него". Самият Тръмп вече каза, че ще говори с Орбан и че може да го убеди да спре да купува руски петрол:

"I think Orban will stop buying Russian oil if I talk to him. I’ll talk to him." - Trump.



Seems like we’ve heard something similar somewhere before. pic.twitter.com/VnNxRudRQV — WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2025

Той сподели, че сегашната му среща с Доналд Тръмп може да промени всичко що се отнася до войната с Русия и че не може да споделя определени детайли. Зеленски увери, че Тръмп много добре е запознат със случващото се в рамките на войната и че е съгласен, че руският диктатор Владимир Путин иска да разшири войната в Украйна и към Европа.

"Не виждаме никакво желание от страна на Китай да сложи край на тази война. Не го усещам. Не знам защо. Разбира се, всички можем да бъдем "експерти". И можем да кажем, че това е заради икономиката, заради историята, но наистина не знаем", заяви украинският президент.

