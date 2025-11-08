Дори да скъсаш с гаджето по SMS е непристойно

Думите от заглавието са на общинския съветник и лидер на "Спаси София" Борис Бонев, изречени в студиото на БНТ. Той разкритикува Васил Терзиев за редица проблеми на София - заради това, че не познава столицата, не знае проблемите и дупките на града и се изложи с това да иска оставката чрез SMS на главния архитект на София арх. Богдана Панайотова. Още: Главният архитект на София отказа "от болничното легло" да подаде оставка

Защо уволнява с SMS-и?

Борис Бонев продължи с критиките спрямо кмета на София, че е назначил главния архитект на София Богдана Панайотова с детектор на лъжата, а иска след това да я уволни с SMS. Той призова Терзиев да каже защо иска да уволни архитект Богдана Панайотова. "Защо човекът, за когото той се подложи, мина през унижението да се подложи на детектор на лъжата и защо Терзиев развали коалицията заради архитект Богдана Панайотова. Кмете, излез и обясни всичко", настоя Бонев.

По друга политическа тема - Бонев призна, че е чувал в публичното пространство, че Васил Терзиев бива лансиран за нов президент от догодина. Според Борис Бонев, кметът на София би се справил много по-добре с една длъжност, която е повече церемониална като президетнската, отколкото да е столичен градоначалник.

Според Бонев кризата с боклук обикновено ражда политици в България.

