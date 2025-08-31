Войната в Украйна:

Господата Борисов и Пеевски бяха спасени от войната (в Украйна)

Думите от заглавието са на социолога Първан Симеонов, той ги изрече в студиото на сутрешния неделен блок на bTV. Симеонов ги каза в коментар какво се очаква от новия политически сезон в България.

Първан Симеонов описа следната картина - заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна, разговорът за пропитата от корупция България отиде на по-заден план и то в момент, в който вървеше към пик след започналите през 2020 година протести. Но сега голямата тема "Изток - Запад" зае основно място в обществено-политическия разговор, при това и на геополитическо ниво, а това повлия много и в България.

