Оставката на Румен Радев:

Радев е абсолютната алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на корупцията

24 януари 2026, 09:50 часа 344 прочитания 0 коментара
Радев е абсолютната алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на корупцията

Думите от заглавието са на бившия говорител на служебните кабинети на президента Румен Радев - Антон Кутев. Новото е, че Радев идва с поведението си и надеждите към него“, категоричен е Кутев. Безспорно Радев ще вдигне вълна, но дали ще е 300 000, 500 000 или 800 000, е много важно. Никой не знае, само предполагаме. В политиката е нормално да искаш 121, но въпросът е какво може да направи, обърна внимание той в студиото на БНТ.

Още: Кое му е новото на Радев: Атанасов обяви ще има ли коалиция с президента след изборите

Антон Кутев сподели още, че Радев няма готова партия. Предполагам следващата седмица ще се премине към организация. Румен Радев искаше да знае, че е чист в действията си, затова формално не задейства действия досега, очаква той.

Готов ли е Радев с партия?

Снимка: БГНЕС

Още: "Не могат да спрат вълната, защото сме много"

Според него в България винаги сме бъркали про- и антируската ориентация с лявото и дясното: „Лявото няма общо с Русия, това е носталгичен паралел. Няма едно изказване на Радев, което да показва, че той е проруски и путинист. Радев иска обоснована външна политика, стъпила на българския интерес. Той не защитава руския интерес, а българския.”

„Не мога да претегля ползите и вредите от Борда за мир на Тръмп. Тези решения не бива да се взимат по този начин обаче. Не съм убеден, че и Росен Желязков знае достатъчно“, на мнение е той.

Според Антон Кутев въпросът е дали Радев ще събере 121 депутати. Но има и друго – можем ли да въведем ред в съдебната система, който минава през 160 депутати? При всяко положение на новата формация ще ѝ се наложи да говори с другите партии“, допълни още Кутев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той е убеден, че Илияна Йотова не може да бъде контролирана: "Тя е с изключителна политическа подготовка, владее добре инструментите на политиката. Тя ще предприеме резки действия и по начин, който ще се забелязва. Тя ще покаже характер", каза още Антон Кутев. 

Още: Бихте ли подкрепили партията на Румен Радев на изборите? Анкетата на Actualno.com

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Антон Кутев цитати Румен Радев политическа партия Румен Радев оставка Румен Радев
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес