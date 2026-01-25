Румен Радев ще разбърка картите на цялото партийно представителство

Думите от заглавието са на лидера на "Непокорна България" и бивш председател на БСП Корнелия Нинова, изречени в студиото на bTV. Тя заяви, че не е изненадана от излизането на Румен Радев на политическия терен. Според нея не е било сега моментът да излиза, а е трябвало да го направи през 2020 година по времето на големите граждански протести. "Тогава имаше истинска енергия за промяна на модела. Прибра юмрука и се прибра в президентството", посочи Нинова.

Снимка: БГНЕС

Тя е изненадана обаче, че до Румен Радев застават хора като Ахмед Доган, Васил Божков. "Това хвърля сянка върху намерението му, че ще се бори срещу модела, отколкото да го промени", коментира Корнелия Нинова.

Тя заяви, че ще посвети целия си живот в борба срещу модела на Бойко Борисов и Делян Пеевски. "С мафията в сговор няма да вляза. Няма да дам курбан да се правят задкулисни договорки", подчерта Корнелия Нинова.

Тя заяви, че очаква БСП да не влезе в следващото Народно събрание.

