Парламентарната република приключи и то в една много унизителна агония

Думите от заглавието са на Костадин Костадинов, лидера на изразяващата открито изгодни проруски позиции партия "Възраждане". За пореден път пред bTV Костадинов повтори тезата си, че трябвало да има де факто преосноваване на България - този път той не влезе в подробности как точно ще се случи, обаче обясни, че след толкова години членство в ЕС още сме се борели да направим честни избори и с корупцията.

Внушението на Костадинов беше кристално ясно - в ЕС сме, а няма честни избори. Лидерът на "Възраждане" обаче не засегна каква е структурата на ЕС и съответно, че ЕС не е държава, а обединение на равнопоставени държави, всяка с по 1 глас в Европейския съвет - съответно на първо място зависи от всяка държава и нацията ѝ как ще се развива.

Същевременно Костадинов отрече, че предложението от партията му да бъдат ограничени секциите в чужбина се дължи на страха му, че Румен Радев ще успее да вземе масово гласовете, които иначе отиваха за "Възраждане". Вместо това лидерът на "Възраждане" разви тезата, че гласовете от Турция са заплаха за българската национална сигурност, можело хора с двойно гражданство да станат депутати. Така че за него ограничението български граждани да гласуват от чужбина е път към честни избори.

