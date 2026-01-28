Ние вече сме в еврова среда

Думите от заглавието са на банкера Левон Хампарцумян, изречени пред bTV. "Прекрасно се справихме с въвеждането на еврото. Това, което беше най-важното, че големите системи на финансовите институции направиха прехода за часове много гладко", коментира банкерът. Около 70% от паричната маса в България вече е конвертирана, отчете той. Още: Шефът на Координационния център за еврото говори за "усещане" за поскъпване на цените

По думите му някъде може да няма жълти стотинки, но всяко лято на морето монетите са в дефицит.

Според Левон Хампарцумян депозитите в банките също растат. Той увери, че нищо съществено няма да се промени в България след 1 февруари, когато вече официалната валита в България стане еврото.

Финална седмица плащаме и в лева

Дните, в които левът все още се използва като разплащателно средство, са към своя край. След 31 януари в брой ще може да се плаща само в евро, а левът окончателно ще бъде изваден от обращение. Преходът към новата валута навлиза в своя последен етап и се усеща във всекидневието на хората и на бизнеса. От първия ден на годината банкоматите изплащат само евро. Търговските обекти имат ангажимента да осигуряват наличности в евро за ресто и да помагат на клиентите да свикват с новата валута, пише БГНЕС.

Важно е да се знае, че след 1 февруари всички банки, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, продължават да обменят левове в евро по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева без такса до 30 юни 2026 година.

Българската народна банка (БНБ) извършва обмена безсрочно и напълно безплатно.

