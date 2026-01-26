Това е прекрасен пример как нарежданията на Делян Пеевски вкарват България в страхотна международна каша

Думите от заглавието са на акад. Николай Денков, бивш премиер на България и лице на "Продължаваме промяната". Те касаят евентуалното ни влизане в Съвета за мир на Доналд Тръмп - Пеевски вече натиска усилено бързо да влезем в съвета - при положение, че България официално няма нито премиер, нито правителство, нито президент: всичките са в оставка - Още: Пеевски се притесни как така ще отлагаме влизането в Съвета за мир на Тръмп и се закани да действа

Смятаме, че е нарушена Конституцията, ще сезираме Конституционният съд - това каза Денков пред БНТ заради съвета, визирайки начина на провеждане на процедурата. И припомни, че от ПП-ДБ вече посочиха, че има сериозни съмнения дали устава на съвета отговаря на Хартата на ООН.

