Този човек буквално екзекутира сирийския лекар, който вероятно е избягал от война

Думите от заглавието са на Диана Русинова, лице на Европейския център за транспортни политики. Русинова ги изрече в студиото на сутрешния блок на bTV - заради зверската катастрофа, при която автомобил буквално катапултира като снаряд и се заби в автобус на градския транспорт в София. Русинова беше категорична - българското общество е в състояние на огромна морална деградация и хора, които имат претенции да се спазват правила, не ги спазват сами.

"Директорът на т.нар. изпитвачи е с отнета книжка за (употреба на) алхокол", твърди Русинова, с уточнение, че "най-вероятно" този човек си бил още директор. Тя попита за какъв морал говорим?

В разговора в студиото на телевизията беше предложена рецепта как "шофьори" като Илиев могат да бъдат спирани в зародиш. Пускат се 50 "тайни клиенти" по автошколите и те събират информация кои служители са склонни да вземат подкуп, за да осигурят шофьорска книжка. Като арестуват 20-тина души от бившата ДАИ, ще има ефект.

Бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев разказа за много опасен случай на пътя и от собствен опит. Той е шофирал към София и е бил притиснат, по думите му, от "Мерцедес", движещ се като снаряд. Карах с максимално позволената скорост, но бях принуден да отстъпя на колата - предадох номера ѝ на колегите, дано са взели мерки.

