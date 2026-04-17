Може да звучат сърдити, но в душите си американците се чувстват добре за икономиката

Знаковите думи от заглавието са на американския финансов министър Скот Бесент, при това той ги каза пред камера, в телевизионно интервю. Бесент обясни как и той работел със социологически проучвания, докато бил в инвестиционния бизнес, но гледал какво всъщност правели хората, а не какво казвали.
Reporter: Why aren't people feeling better about the economy?— Clash Report (@clashreport) April 16, 2026
Treasury Secretary Bessent: Well, in their heart of hearts they feel good. I'm not sure what they're telling the survey people.pic.twitter.com/rIZ6U4ZKiv
