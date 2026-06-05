Не съм му любимец, но аятолахът е професионалист

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - те са по адрес на новия ирански (духовен) лидер аятолах Моджтаба Хаменей, който принудително наследи баща си на поста, след като на 28 февруари съвместен въздушен американо-израелски удар уби аятолах Али Хаменей и рани самия Моджтаба. Все още е въпрос на спекулации колко тежко е пострадал Моджтаба.
Тръмп говори след въпрос как ще се разбере с Моджтаба Хаменей, след като уби баща му, жена му и едно от децата му:
Reporter: Operation Epic Fury killed Mojtaba Khamenei's father, wife, and child.— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
Trump: I am not his favorite person, but he is probably a professional. pic.twitter.com/sLKFLQOCPK
Същевременно американският президент добави, че не иска да се среща с Хаменей, но ако бъде сключена сделка, може и да се случи. "Ще се отнасям уважително (към него)", каза още Тръмп:
Trump:— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
I don't want to meet with the Ayatollah, but if I did meet him, I would be honored to meet him.
I would be respectful. pic.twitter.com/kxVOpetzxn
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