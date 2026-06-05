Войната в Украйна:

Не съм му любимец, но аятолахът е професионалист

05 юни 2026, 7:22 часа 852 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не съм му любимец, но аятолахът е професионалист

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - те са по адрес на новия ирански (духовен) лидер аятолах Моджтаба Хаменей, който принудително наследи баща си на поста, след като на 28 февруари съвместен въздушен американо-израелски удар уби аятолах Али Хаменей и рани самия Моджтаба. Все още е въпрос на спекулации колко тежко е пострадал Моджтаба.

Тръмп говори след въпрос как ще се разбере с Моджтаба Хаменей, след като уби баща му, жена му и едно от децата му:

Същевременно американският президент добави, че не иска да се среща с Хаменей, но ако бъде сключена сделка, може и да се случи. "Ще се отнасям уважително (към него)", каза още Тръмп:

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Доналд Тръмп цитати Моджтаба Хаменей
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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