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Ще ги призная, ако намерят Петьо Еврото - но не знам дали искат

05 юни 2026, 8:18 часа 526 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Ще ги призная, ако намерят Петьо Еврото - но не знам дали искат

Думите от заглавието са на водещата в БНР Силвия Великова, която коментира в ефира на сутрешния блок на БНТ темата с ареста на бившия директор на ББР Стоян Мавродиев. С казаното Великова насочи вниманието към новата власт - Румен Радев има такова мнозинство в парламента, каквото никой друг не е имал досега през XXI век.

Великова напомни, че в случая с Мавродиев изглеждало в началото така, че да бъде посочен Ахмед Доган като двигател на заемите, които се разследват и изведнъж това затихна. Две години да разследваш дали е незаконен заем от 150 млн. евро ми се струват много, каза тя.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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