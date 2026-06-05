Ще ги призная, ако намерят Петьо Еврото - но не знам дали искат

Думите от заглавието са на водещата в БНР Силвия Великова, която коментира в ефира на сутрешния блок на БНТ темата с ареста на бившия директор на ББР Стоян Мавродиев. С казаното Великова насочи вниманието към новата власт - Румен Радев има такова мнозинство в парламента, каквото никой друг не е имал досега през XXI век.

Великова напомни, че в случая с Мавродиев изглеждало в началото така, че да бъде посочен Ахмед Доган като двигател на заемите, които се разследват и изведнъж това затихна. Две години да разследваш дали е незаконен заем от 150 млн. евро ми се струват много, каза тя.

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