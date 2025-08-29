Войната в Украйна:

Не просто не се живее, а водят народа към гражданска война

29 август 2025, 07:36 часа 979 прочитания 0 коментара
Не просто не се живее, а водят народа към гражданска война

Думите от заглавието са на Борислав Цветанов, организатор на протестите в Плевен заради безводието в града.

Цветанов се оплака пред БНТ, че отново се стига до ситуация, в която хората са ощетени, заслужават компенсации, а никой отговорен не обръща внимание дори на това. "Ние трябва да питаме за компенсации", продължи той с въпроса редно ли е да е така, а не директно отговорните общински и държавни институции да се задействат.

Още: Ръководителят на ВиК обяви от колко вода се нуждае Плевен

Същевременно Цветанов директно обвини предишния кмет на Плевен Георг Спартански, че е пропуснал два пъти да кандидатства за воден цикъл за града. Според Цветанов, причината била, че Спартански смятал, че градът щял да бъде разкопан и това щяло да дразни хората, които нямало да искат да го преизберат.

Попитан за снимки на самия Цветанов с лидера на "Величие" Ивелин Михайлов, отговорът е, че никога не е бил част от партията на Михайлов. "Никой не ме провокира да организирам протести, никой не ми дава пари", каза той и добави, че е готов да седне на детектор на лъжата. Мъжът заяви, че не е обвързан с никоя политическа партия в България. Но Цветанов каза и, че всеки можел да харесва и да се снима с когото иска.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Ясни са мерките за справяне с безводието в Плевен: Дотогава - водоноски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Плевен вода безводие липса на вода цитати Борислав Цветанов
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес