Не просто не се живее, а водят народа към гражданска война

Думите от заглавието са на Борислав Цветанов, организатор на протестите в Плевен заради безводието в града.

Цветанов се оплака пред БНТ, че отново се стига до ситуация, в която хората са ощетени, заслужават компенсации, а никой отговорен не обръща внимание дори на това. "Ние трябва да питаме за компенсации", продължи той с въпроса редно ли е да е така, а не директно отговорните общински и държавни институции да се задействат.

Същевременно Цветанов директно обвини предишния кмет на Плевен Георг Спартански, че е пропуснал два пъти да кандидатства за воден цикъл за града. Според Цветанов, причината била, че Спартански смятал, че градът щял да бъде разкопан и това щяло да дразни хората, които нямало да искат да го преизберат.

Попитан за снимки на самия Цветанов с лидера на "Величие" Ивелин Михайлов, отговорът е, че никога не е бил част от партията на Михайлов. "Никой не ме провокира да организирам протести, никой не ми дава пари", каза той и добави, че е готов да седне на детектор на лъжата. Мъжът заяви, че не е обвързан с никоя политическа партия в България. Но Цветанов каза и, че всеки можел да харесва и да се снима с когото иска.

