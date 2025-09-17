Не се опитваме да завладеем никого, защото не можем да завладеем никого

Думите от заглавието са на беларуския диктатор Александър Лукашенко. Той ги изрече като част от вербалния си обзор на традиционното руско-беларуско военно учение "Запад".

"Способни сме да отговорим на всеки агресор. Не се стараем да завладеем никого, защото не можем да завладеем никого – това го разбираме много добре. Около нас има силни държави. Но ние винаги сме готови да нанесем неприемливи загуби, ако някой стъпи на наша земя. Ученията, които текат на територията на Беларус, са планирани беларуско-руски учения и тренираме всичко. Те (бел. ред. - Запада) всичко знаят, не крием нищо – от стрелби с конвенционални леки стрелкови оръжия до ядрено оръжие", каза Лукашенко - Още: Нямам какво да кажа на руснаците – те нямат уши, за да чуят

🇧🇾Curtain call! With a glass of champagne in hand, Lukashenko declared that the “Zapad-2025” drills rehearsed the use of “nuclear warheads”



But overall, the exercises turned out to be far from straightforward. The joint Russian-Belarusian maneuvers have ended, yet they were held… pic.twitter.com/UV56xYVtij — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025