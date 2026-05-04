Учени разкриха как делфините развиват висока скорост

Ключова роля за скоростта на делфините играят големите пръстени от вихри, образувани от движението на опашката. Учените обясниха механизма, по който това се случва, използвайки суперкомпютър на Земята. Международен екип от изследователи е открил какво позволява на делфините да достигат изумителни скорости във водата.

Основният двигател на делфините за развиване на висока скорост

Според изследването, именно големите вихрови пръстени генерират основната тяга, която тласка делфина напред. Когато животното движи опашката си, във водата се образуват въртящи се структури, наречени вихри. Тези пръстени избутват водата назад и самият делфин получава инерция напред.

Учените са на мнение, че по-малките вихри са само страничен ефект. В допълнение към големите структури, във водата се появяват и малки водовъртежи. Те обаче нямат съществено влияние върху скоростта. Учените обясняват, че подобни турбулентни потоци са следствие от разпадането на големи водовъртежи, а не източник на движение.

За да изучат подробно движението на водата, учените са използвали сложно компютърно моделиране. По-специално, суперкомпютърът Фугаку в Япония им е позволил точно да възпроизведат поведението на течността.

„Успяхме да разделим водните потоци и да определим кои от тях всъщност създават тласъка“, обяснява изследователят Ютаро Мотоори.

Как това ще помогне на технологиите?

Съществуващите резултати могат да бъдат полезни за инженерите. По-специално, те могат да предложат начини за проектиране на по-ефективни подводни операции. Вместо хаотично смесване на водата, новите системи могат да образуват мощни контролирани вихри, да използват енергията по-ефективно и да се движат по-бързо и по-икономично. В същото време изследването е базирано на модел, а не на живи животни. Изчисленията не са взели предвид поведенчески фактори като умора или реакциите на делфина.

Въпреки това, учените са уверени, че механизмът на движение, свързан с опашката и вихрите, е обяснен доста точно, благодарение на този метод.

Подобни принципи могат да действат не само във вода. Подобни вихрови структури се образуват при риби, птици и дори насекоми. Разбирането на тези процеси може да помогне за намаляване на съпротивлението, шума и загубите на енергия в оборудването.

