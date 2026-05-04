Магнитни бури през седмицата 4-10 май 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 4 до 10 май 2026 г. не се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 4 май ще бъде от степен 3,2. По данни на Центъра за прогнозиране на космическотьо време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 8 май 2026 стойността на показателя ще е 4.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 4 май 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 3,2. Това не е повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания. Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Магнитни бури в периода 04.05.26 - 10.05.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 8 май 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 4. Това може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

2026 May 04 - 3

2026 May 05 - 2

2026 May 06 - 2

2026 May 07 - 2

2026 May 08 - 4

2026 May 09 - 3

2026 May 10 - 2

