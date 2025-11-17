Не управлява правителството, а някой изотзад. От България нищо не зависи - решават Вашингтон и собствениците на рафинерията

Думите от заглавието са на Бойко Ноев, министър на отбраната в първото служебно правителство на България, ръководено от Ренета Инджова.

"От България нищо не зависи - решават Вашингтон и собствениците на рафинерията", заяви Ноев, визирайки думи на вицепремиера Томислав Дончев. "Те са едни носители на папки", добави той - Още: "Дори аз не харесвам Бюджет 2026": Томислав Дончев призова за свиване на разходите

Около г-н Спецов има много въпроси - защо е нарушен законовият текст, според който се искат 5 години опит в петролната индустрия. Кой го прави този закон, кой си остави ръцете, попита Ноев пред bTV. Той визира закона от 2023 година. Бойко Ноев посочи като риск историята със Спецов и прехвърлената му фирма с етикет "ДДС". Има и дело в прокуратурата на трупчета срещу Спецов, продължи бившият министър на отбраната. "Неговият случай показва, че е класика за зависимо лице", подчерта Ноев.

Съмненията не са разсеяни, не е отговорено за Румен Спецов, заключи Бойко Ноев. Той напомни, че Спецов ще решава за "доставките на входа и потоците на изхода", визирайки "Лукойл Нефтохим". "Ще стане като с Пеевски шеф на ДАНС - не стана ясно кой го е предложил", проракува Ноев.

"Това, което ме безпокои, е унижението на България в тази ситуация", повтори Ноев. "Премиерът Желязков казва: "Ние април ще поискаме нова дерогация". Ама тя рибата в морето, той сложил тигана", възмути се бившият министър на отбраната. Според него, най-добре го описва Бойко Борисов - било каквото било, гарантирани са интересите на руснаците. Ноев изрично предупреди задочно Борисов, че не знае с какви хора си има работа, визирайки Доналд Тръмп и семейството му. Бойко Борисов беше на косъм от санкции по "Магнитски", трябва много да внимава, защото когато на Васил Божков бяха наложени санкции, имаше изречение, че е защото е давал подкуп на действащ политически лидер. На това определение отговаряше Бойко Борисов, заяви Ноев. Точното изречение в обяснението на САЩ за санкциите е: "По-рано тази година Божков също е планирал да осигури парична сума за бивше българско длъжностно лице и за български политик, с цел Божков да бъде подпомогнат да създаде канал, през който руски политически лидери да оказват влияние върху български правителствени служители" - Още: САЩ обявиха санкции срещу Делян Пеевски и Васил Божков