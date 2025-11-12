"Ние може би не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните правителства". С тези думи в сряда премиерът Росен Желязков се обърна към колегите си министри след новината за отпуснатите над 440 милиона евро по втория транш от Плана за възстановяване и устойчивост, което обаче е и с 200 милиона по-малко от предвидените. Причината - липса на реформа в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за което обаче Желязков не каза и дума.

Още: ЕК ни изплати само част от втория транш по ПВУ и предупреди за антикорупционната комисия

По думите му отпуснатите сега средства са предпоставка за трети транш, защото "те са във функционална зависимост". Колко средства се очакват по третото плащане и защо той заговори за похвали, вижте ТУК.

Още: България на Пеевски и Борисов: Беззаконие, а ЕС спи - полски анализ