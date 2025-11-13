Любопитно:

Борисов по един или друг начин е в ролята на този Дон Жуан, първичен съблазнител на всяка една част от българското общество

13 ноември 2025, 12:43 часа 403 прочитания 0 коментара
Борисов по един или друг начин е в ролята на този Дон Жуан, първичен съблазнител на всяка една част от българското общество

Думите, казани в предаването Студио Actualno, са на политолога и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Той обясни кой е по-добър комуникатор – лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, или председателят на ДПС - “Ново начало“ Делян Пеевски: “Борисов е по-добър в публичните разкази и интерпретации. Не само е свикнал, но той познава изтънко и много по-добре много повече слоеве в българското общество. Той може да си говори с различни части от българското общество. А Делян Пеевски още не може, тъй като много части не искат да си говорят с него. А Борисов по един или друг начин е в ролята на този Дон Жуан, първичен съблазнител на всяка една част от българското общество.

Още: През гаража - та чак до тавана: Борисов криел Цветан Василев от Пеевски в дома си (ВИДЕО)

Било то интелектуалци, говорещи за висока култура, било то, какво беше, сваляш си съкото и го даваш на онези хора от пътните строежи. Той има начин, очевидно е доказал, че това работи и ако смятат, че го е загубил...

Да, може и да наближава пенсионна възраст, но в политиката пенсионирането не е като в работенето на друг тип работа.

Още: Полина Паунова за гонката Пеевски - Василев у Борисов: Как това виси във въздуха?

Така че Пеевски може би ще се опита да го подхлъзне някъде, но си дава сметка, че не е толкова добър в тая игра и една грешка Борисов може да я обърне в позитив.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Две грешки също. И три грешки може. Докато при Пеевски една грешка може да бъде катастрофална и да повлече лавина от последствия.

И затова предпочита да са двамата. Да го играят Ин-Ян. Въпросът е дали Борисов предпочита да е така.“

Още: "Радев ни забави с една седмица": Борисов е сигурен, че ще получим дерогация от САЩ за "Лукойл"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Бойко Борисов комуникация Делян Пеевски Любомир Стефанов
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес