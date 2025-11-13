Думите, казани в предаването Студио Actualno, са на политолога и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Той обясни кой е по-добър комуникатор – лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, или председателят на ДПС - “Ново начало“ Делян Пеевски: “Борисов е по-добър в публичните разкази и интерпретации. Не само е свикнал, но той познава изтънко и много по-добре много повече слоеве в българското общество. Той може да си говори с различни части от българското общество. А Делян Пеевски още не може, тъй като много части не искат да си говорят с него. А Борисов по един или друг начин е в ролята на този Дон Жуан, първичен съблазнител на всяка една част от българското общество.

Било то интелектуалци, говорещи за висока култура, било то, какво беше, сваляш си съкото и го даваш на онези хора от пътните строежи. Той има начин, очевидно е доказал, че това работи и ако смятат, че го е загубил...

Да, може и да наближава пенсионна възраст, но в политиката пенсионирането не е като в работенето на друг тип работа.

Така че Пеевски може би ще се опита да го подхлъзне някъде, но си дава сметка, че не е толкова добър в тая игра и една грешка Борисов може да я обърне в позитив.

Две грешки също. И три грешки може. Докато при Пеевски една грешка може да бъде катастрофална и да повлече лавина от последствия.

И затова предпочита да са двамата. Да го играят Ин-Ян. Въпросът е дали Борисов предпочита да е така.“

