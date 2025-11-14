Не трябва ли да имаме революционен дух и да променим нещата? Имайте

Репликите бяха разменени между лицето на БНТ и блогър Цвета (Флора) Стратиева и колегата ѝ в сутрешния блок Симеон Иванов. Причината - поредния епизод в историята с етикет "Джефри Епстийн" и какви връзки е имал американският президент Доналд Тръмп с него и сексуалната експлоатация на непълнолетни (предполагаемо 14-годишни момичета) - Още: "Колко мръсен е Доналд." Епстийн предлагал да предаде Тръмп на руските власти (СНИМКИ)

Стратиева обърна внимание на възмущение в САЩ, че за Тръмп няма да има последствия след поредната порция разкрития - защото е президентът и защото е богат, произлизащ от стара фамилия богаташи. Винаги е било така и ще бъде, отвърна Симеон Иванов.

Интересен факт - по-късно, при разговор с общински съветници за новите цени на синя и зелена зона в София от 5 януари, 2026 година, Иванов заяви, че вълненията в социалните мрежи не били мерило за обществените нагласи.

