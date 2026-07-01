Нейно величество "Корупцията" работи с двама души от властта

Думите от заглавието са на бившия регионален министър Виолета Комитова, изречени в студиото на bTV. Тя не назова за кои двама души от властта става въпрос, но намекна за влиятелни политически лидери от големите парламентарни групи в Народното събрание. По думите ѝ от пътната безопасност, освен, че загиват много хора, но и живеят много хора и то богато. Има много олигарси в строителната сфера, корупция, олигархия и лобизъм, посочи Комитова. Още: Демерджиев намеси Борисов в съмненията си за далавери с мантинелите

Одити, мантинели, нарушения

Снимка: БГНЕС

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Тя се надява от одитите, възложени на Сметната палата, тя да открие заданията, по които се извършват ремонтите на мантинелите по републиканската пътна мрежа.

"Заданията трябва да бъдат публични, за да видим колко пъти се поръчва да бъде алфалтиран един път например между Карлово и едно друго село - цели 4 пъти", алармира Комитова, като посочи, че на приятелски фирми се е давало да асфалтират определен път няколко пъти.

Според нея наредбите в МРРБ се правят по лобистки интереси. Лобистите са много силни монополисти и са от 20 години на пазара, изтъкна тя.

Впоследствие напомни за работата си като министър на регионалното развитие и благоустройството. "Аз направих ревизия на договори за 2 млрд. лева, които касаят пътната поддръжка по републиканската пътна мрежа, които се извършват от фирми-монополисти и харчиха 2 млрд. лева годишно. Пътната поддръжка не е строителство, а трябва да бъде с договори година за година", коментира Виолета Комитова.

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