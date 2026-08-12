АМ "Струма" е наследството на безпътицата в пътното строителство (ВИДЕО)

Магистрала "Струма" е обявена за национален обект в далечната 2013 г. Наследството на безпътицата в пътното строителство е това", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на брифинг в Министерски съвет по повод автомагистралата. Поводът за думите му е решение на правителството на Румен Радев за отчуждаване на терени, свързани с магистралата.

"Когато фактите говорят - би трябвало виновниците да замълчат. Когато от 2013 г. е взето решение да се прави магистрала "Струма" и към днешна дата ние продължаваме да отчуждаваме терени - смятам, че коментарът къде е инфраструктурата и кой е виновен, е ясен", посочи арх. Шишков.

Колко ще струва отчуждаването?

Министърът обяви, че държавата ще даде 233 хил. евро за отчуждаването на тези терени.

Това се прави, за да можем да се постигнат срокове и държавата да може да изиска от строителя да завърши в рамките на една година

Става въпрос за терени, свързани с обхода на Кресна. "Оказва се, че даже в частта, в която се строи, не е отчуждена до края", добави още Шишков.

"Държавата започва да връща развитието на инфраструктурните обекти", каза още арх. Шишков и увери, че вече се строи по различен начин в последните месеци и че така ще бъде занапред. ОЩЕ: Пътищата към Черноморието и Гърция: Ремонтите през лятото