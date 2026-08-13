Думите от заглавието са на Ивайло Мирчев, един от лидерите на "Да, България". Те са по адрес на вицепремиера Иво Христов и тезата му, защитавана и от премиера Румен Радев, че като се рушат "антифашистки паметници", фашизмът се възраждал - ОЩЕ: Иво Христов отличи БНТ, критикува БНР: Всички тролове са на ПП-ДБ, обаче имало всъщност и други

"Има и някаква особена ирония точно Иво Христов да ни обяснява как събарянето на съветските паметници раждало нацизъм. Само преди три месеца той произнасяше слово до Елеонора Митрофанова именно пред пловдивския "Альоша". Паметникът си е там. Неонацистката субкултура също се оказа там. Очевидно бетонният съветски войник не е особено ефективна противофашистка профилактика", написа Иво Мирчев в профила си във Facebook - ОЩЕ: "Най-големият трол, преоблечен като смесица от вицепремиер и Дугин": Иво Мирчев реагира на интервюто на Иво Христов