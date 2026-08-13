Действително комуникацията на това правителство не е добра

Думите от заглавието са не на кого да е, а на вицепремиера Иво Христов, който е считан за един от "идеолозите" на управлението на Румен Радев - ОЩЕ: Иво Христов отличи БНТ, критикува БНР: Всички тролове са на ПП-ДБ, обаче имало всъщност и други

Христов говори обаче от гледна точка на това, че е бил някога журналист (бивш). Но сега, когато е вътре в нещата, по негови думи, е по-различно. Като се знаело кои са собствениците на медиите у нас, "медиите на олигархията" - според Христов по-голямата част от медиите в България са подвластни на "олигархията", било трудно от ден за ден да се променят информационните интерпретации на политиките на управлението на Румен Радев.

Иво Христов обаче така и не посочи поименно кои точно са медийните олигарси и какво прави съответния собственик на медия "олигарх". Съответно, в сутрешния блок на БНТ, където той гостува, не беше повдигната и темата що е то олигарх в България.