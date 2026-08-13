Спорт:

Действително комуникацията на това правителство не е добра

13 август 2026, 8:39 часа 707 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Действително комуникацията на това правителство не е добра

Думите от заглавието са не на кого да е, а на вицепремиера Иво Христов, който е считан за един от "идеолозите" на управлението на Румен Радев - ОЩЕ: Иво Христов отличи БНТ, критикува БНР: Всички тролове са на ПП-ДБ, обаче имало всъщност и други

Христов говори обаче от гледна точка на това, че е бил някога журналист (бивш). Но сега, когато е вътре в нещата, по негови думи, е по-различно. Като се знаело кои са собствениците на медиите у нас, "медиите на олигархията" - според Христов по-голямата част от медиите в България са подвластни на "олигархията", било трудно от ден за ден да се променят информационните интерпретации на политиките на управлението на Румен Радев.

Иво Христов обаче така и не посочи поименно кои точно са медийните олигарси и какво прави съответния собственик на медия "олигарх". Съответно, в сутрешния блок на БНТ, където той гостува, не беше повдигната и темата що е то олигарх в България.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
медии Свобода на словото медийна свобода цитати Иво Христов
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес