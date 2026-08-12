Най-сетне ще трябва да се научат да се усмихват, да обгрижват клиентите

Думите от заглавието са на Богомил Николов, председател на Асоциация "Активни потребители". Той го каза, защитавайки тезата, че привличането на туристи чрез ниски цени вече е невъзможно - нужно е повече.

На констатация на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов, че "това може да е болезнен процес", Николов отговори, че след като се занимаваш с този бизнес, следва да си осъзнал, че обгрижването на клиентите е нещо, с което ставаш всяка сутрин. "Потребителят решава дали да даде 9 евро (за таратор на Черно море) или да отиде другаде", поясни Николов, като обясни, че е много важно какво всъщност е качеството, когато говорим за цени.