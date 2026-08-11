Когато гори къщата на съседа ти, не се радвай. Докато има до нас война, ще бъде така

Думите от заглавието са на Ивайло Калфин - бивш външен министър в Тройната коалиция, водена от Сергей Станишев, и бивш социален министър във второто правителство на Бойко Борисов. Те касаят случилото се с взривилия се дрон при Кардам и въобще зачестилите случаи с инциденти с дронове заради войната в Украйна.

"България засега не е блокирала санкциите (против Русия)". Въпросът според него е, че с толкова неясна външна политика, губим позиции и пред двете страни - и пред Украйна и ЕС, и пред Русия.

"Ако казваш: "Искаме решение", трябва да следва и съответната инициатива", настоя Калфин в сутрешния блок на БНТ - Още: