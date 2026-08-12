Същите, които унищожават паметници на антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив

Цитатът от заглавието е на премиерът Румен Радев по повод жестокото убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. Той обяви още: "Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", каза Радев.

По думите на премиерът правителството е приело първи стъпки по проблема с младежката престъпност. "Обмисляме и по-радикални", предупреди Радев. И още: "Децата на България трябва да се възпитават в семейството и училището - ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните мрежи. При подобни трагедии цялото общество е редно да застане обединено зад жертвите и близките, зад закона и морала", каза той.

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"Тези безпросветни насилници с фашистки символи са ваши креатури": Радев приписа убийците в Пловдив на опозицията