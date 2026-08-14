Няма такова правило за абонамент на столиците да провеждат "Евровизия"

Думите от заглавието са на генералния директор на БНТ Милена Милотинова, тя говори в сутрешния блок на националната телевизия - ОЩЕ: Как Бургас спечели "Евровизия 2027": Подробности от кухнята

Милотинова напомни къде е провеждана "Евровизия" преди Виена - там, където DARA спечели първата българска победа в конкурса. Градовете, които генералният директор на БНТ изреди като домакини на "Евровизия", са Базел, Ливърпул, Ротердам на два пъти, Торино, Малмьо. Милотинова специално отличи Базел.

"И аз се чудя защо не можем да се зарадваме", продължи Милотинова. Тя си пожела мотото за "българската Евровизия" да е "Обединени за Евровизия 2027", както мотото на музикалния конкурс е "Обединени от музиката". Поздравявам останалите трима кметове и за желанието им да помагат за домакинството, каза още генералният директор на БНТ и напомни как е имало критики към DARA при избора да представя България, но доста интересно не я назова по име, а използва думата "изпълнителката". "БНТ не се огъна, не се предаде. България доказа, че може – нека покажем сега, че можем", призова Милотинова.

Що се отнася до билетите за "Евровизия", тепърва ще бъдат пускани такива. Трябва предварителна регистрация за това - ще има информация на сайта на EBU и специализиран сайт. "Рано е още, към края на годината обикновено се пускат билети в продажба", по думите на Милотинова това е по принцип традицията и от предишните издания.