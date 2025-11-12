НСО да спазват правилата за безопасност на пътя!

Думите са на водещия на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев след поредния скандален случай, в който автомобили на НСО за малко не предизвикаха тежка катастрофа до Пловдив. Неофициално има информация, че с този кортеж е превозвана делегация от Ливан, начело с президента ѝ.

"Когато има безнаказаност и си правиш каквото си искаш на най-високо ниво, то се случва и другаде" - още един от коментарите в сутрешния блок. И припомняне как буквално предния ден в София трамвай се наложи да спира разко и "всички вътре са станали на кълбета" пак заради кортеж на НСО

Йочев припомни какво пише в Закона за движение по пътищата, чл. 92, ал. 2: "Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин".