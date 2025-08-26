Исторически парк: Замръзналото кралство - разказ за ново разследване

Исторически парк в момента е нещо като Замръзналото кралство, няма строителство и всичко е в бурени. Това излезе от участието в сутрешния блок на бТВ Йоан Запрянов, авторът на новото разследване на "Капитал" за Исторически парк. Той работи по темата за Исторически парк от 2019 година. "Ако идете в самия Исторически парк - той продължава да си бъде построен наполовина, както си е от 2020 година. Една част от тези сгради е незаконна и не могат да бъдат отворени, те нямат разрешение за ползване, акт 16. За сметка на това всичко онова, което беше обещавано за едни големи комплекси в античен стил, за едни сгради, които трябваше да направят селото все едно е назад във времето - тези строежи са изоставени", посочи Запрянов.

"Според Ивелин Михайлов обаче всичко това е конспирация. "Бойко Борисов, "Капитал" и Делян Пеевски са срещу него и всички ние сме родоотстъпници. Това е обяснението защо паркът няма посетители, че ние по някакъв начин сме саботирали тази дейност", коментира още авторът на разследването. ОЩЕ: АЕЖ сезира прокуратурата за искане на Ивелин Михайлов "да се справи" с журналист

Финансовото състояние на парка: Затъване в кредити

Запрянов отбеляза, че самото дружество на Исторически парк по финансов отчет винаги е било на загуба и с отрицателен капитал, с едни огромни емисии за облигации. Изключение прави 2023 година и то не за самия Исторически парк, а за някои от дружествата около него, които са излезли на минимална печалба, но в тях са влезли част от пари, теглени от кредити, добави Запрянов. Той уточни, че именно чрез това се задвижва самата схема на Исторически парк, която според описанието му е понци схема.

Хората, които са излъгани, а и не само са изтеглили крадитите, те няма да получат обратно парите, които са инвестирали в Исторически парк, смята Запрянов. Обещанието към тях обаче е било, че техните вноски ще бъдат плащани от Ивелин Михайлов и от хората, които са част от така нареченото съзвездие, уточнява той.

"Още през 2024 г. много от кредитите са изискуеми. През 2025 г. се е влошило положението, което е леко изненадващо, тъй като партията влезе в парламента, което отключи финансиране", добави още Запрянов. Според него трябва да дойдат свише пари, за да се спре сривът.

"Комисията за финансов надзор каза, че има сериозни съмнения, че това е измама, поради това, че акциите на Исторически парк се продаваха на черно и парите не отиваха в дружеството. Тя предаде този казус на прокуратурата, прокуратурата направи една проверка, отказа да направи производство", уточни още Запрянов.

Прокуратурата и Исторически парк

Стана ясно, че има и ново разследване, започнало в края на 2024 година, но към момента няма яснота какво се случва.

"Ако прокуратурата иска да докаже, няма да има никакъв проблем да докаже. По документи Ивелин Михайлов не е собственик, това е адвокатът му. По документи Михайлов няма нищо, всичко е на съпругата му", посочи Запрянов. По документи Михайлов не е и председател на партията си, той не е и изпълнителен директор на Исторически парк, каза още журналистът. ОЩЕ: "Вредя му с позициите си": Ивелин Михайлов се оттегля от управата на „Исторически парк“

Запрянов обаче обърна внимание, че за сметка на това Михайлов има записани вероятно вече хиляди часове видеа, в които говори от първо лице, единствено число, че той е човекът, който предлага къщи, който предлага акции, който говори от името на Исторически парк, дори след като вече не е по документи отговорен.

"В България прокуратурата разглежда всеки един казус като нещо, което може да бъде използвано по политически начин. Понеже има партия - не очаквам, че нещо ще се случи срещу него, докато е активно лице в политиката", смята още Запрянов.

Връзка с Русия

Запрянов коментира и информацията от доклада на ДАНС, че има руска връзка с Исторически парк, но по думите му това не е проверимо.

"От този доклад това беше единствената нова информация, която излезе, но това не можем да го проверим по никакъв начин. Той е работил с "Нощни вълци", това е рокерската група, която се познава с президента на Русия Владимир Путин", добави Запрянов. ОЩЕ: САЩ видяха "неправомерни убийства" в България: "БОЕЦ", "Исторически парк" и АЕЦ "Козлодуй" на фокус във важен доклад