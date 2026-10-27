Радев беше пришълец и като дойде го видяха, подкрепиха и избраха, за да свърши работата на левицата

Думите от заглавието са на журналиста Мира Баджева, изречени в студиото на БНТ. Тя очаква на балотажа на президентския вот, рейтингът, който натрупа премиерът Румен Радев, да отиде в посока кандидата за президент и вицепрезидент Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Още: Пресцентърът на Радев се скара на медиите след агитацията му за Йотова

Кой ще стане седмият президент?

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Според нея нямало е играчи на терена, които да работят с пари и агитация за определен резултат в полза на един или друг кандидат за държавен глава.

Политологът Петър Чолаков добави, че този, който винаги е водил на първи тур, е ставал президент. Въпросът е кой има потенциал да расте - дали единият кандидат-президент не е достигнал до пика си на подкрепа, а другият кандидат-президент да има възможност да нараства, добави политологът.

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