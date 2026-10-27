Каракачанов: 900 000 гласа за г-жа Йотова - те не са изгубени, те не излязоха да гласуват

Думите от заглавието са на бившия министър на отбраната Красимир Каракачанов, който е част от инициативния комитет, издигнал кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Каракачанов говори в сутрешния блок на bTV. Каракачанов е бил агент на "Държавна сигурност" (ДС) под агентурните псевдоними "Дончо" и "Иван", в Шесто управление на ДС – отдел за борба с идеологическата диверсия - Още:

Черно море и войната в Украйна като разковниче за новия президент

Сега Каракачанов призна, че ударите в Черно море в нашата икономическа зона са руски, обаче нито един политик в света не си позволявал да ескалира войната. "Кажете ми какъв е военният потенциал на ЕС без САЩ и Турция. Какво като извадиш на гол тумбак чифте пищови и си скъсаш ризата", каза бившият ни военен министър. Според него, България трябва да е инициатор да се постигне прекратяване на бойните действия в Черно море.

Дипломатът Иван Анчев, представител на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев, контрира, че Йотова описва Гюров като "войнолюбец", което изобщо не е вярно - искаме мир, но не и подчинение, беше посланието на Анчев. Той посочи как Румъния разби руска шпионско-диверсионна мрежа и как в България стават саботажи, взривове в оръжейни заводи и дори палеж на антени на Starlink, а правителството на Румен Радев бездейства и арести за случая със Starlink не бяха направени на българска територия, а в чужбина.

Специално за саботажа на Starlink в България: Двама 19-годишни германски граждани са арестувани в Дуисбург. Двамата са били изправени пред Районния съд в Дуисбург сутринта на 24 октомври. Съдът е постановил временното им задържане до произнасянето на Висшия областен съд в Дюселдорф. За двамата са поискани заповеди за задържане с цел екстрадиция. Заподозрените за палежа на Starlink в България са Тирпан Б. и Зека И. И двамата са родени през 2007 г. и притежават германско гражданство. На 14 октомври българските власти им повдигнаха задочни обвинения, а два дни по-късно издадоха заповеди за арест. На 19 октомври Софийският градски съд е разрешил издаването и на европейски заповеди за арест. Според информацията, предоставена от Софийската прокуратура и цитирана от германското издание NIUS, двамата мъже са влезли в България на 9 октомври през граничния пункт "Калотина", като заявили, че посещават страната като туристи. Около 22:25 часа същата вечер те подпалили няколко антени на сателитния комуникационен обект "Телепорт Плана", южно от София. Три от антените са напълно унищожени от огъня, а други са повредени. Още същата вечер заподозрените напуснали България в посока Сърбия. Автомобилът, с който пътували, бил с германски регистрационни номера, но не бил регистриран на тяхно име, обобщи БГНЕС.

Каракачанов обаче смята, че Гюров е "военнолюбец", защото като служебен премиер подписал споразумение за сътрудничество (меморандум), включително военно, в което България едностранно давала. Но бившият ни военен министър призна, че самият Румен Радев е казал, че от това споразумение с Украйна не следва нищо, докато повтаряше, че "предоставяме ние, ангажираме се ние", включително за износ на ток на фискирани цени при евентуална сделка за реакторите на АЕЦ "Белене", за които бяхме принудени да платим 620 млн. евро на Русия поради "държавните ни умения правителства наред във времето назад - цитат от редактора на материала". Румен Радев защо тогава не е денонсирал споразумението, като е толкова страшно, попита Анчев, а Каракачанов заяви, че парламентът денонсирал - но и Народното събрание е със 131 депутати на Румен Радев.

"Преклонена главица сабя не я сече" - това заключи Анчев и по отношение на войната в Украйна заяви: Путин трябва да реши да спре. Дипломатът добави, че Андрей Гюров "на лидерско ниво" няма да търси конкретна партийна подкрепа за балотажа на президентските избори. "Подаваме ръка на всеки един, който реши да подкрепи кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев", уточни Анчев.

Явно е, че никой кандидат няма да търси подкрепа от партийни централи - и никой от двамата няма да търси задкулисни договорки, съгласи се Каракачанов, който обаче веднага каза, че имало сигнали, че ДПС казва на кметовете си да организират да се гласува против Йотова, заради арестите на кметове на формацията на Делян Пеевски (например Радослав Ревански в Белица). "Само ще видите какво ще пишат след това предаване вашите тролове - путинист", оплака се предварително Каракачанов, който обвини противника, че не можело българите да се делят на про и антиевропейци.

Още: Какви сделки ще се случат и ще прелеят ли гласове за президентския вот след ударените кораби в Черно море: Сблъсък между подкрепящи Йотова и Гюров