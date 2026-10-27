Ударени кораби край България:

Светът се разпада, а ние се справяме по-добре отвсякога

27 октомври 2026, 7:56 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Светът се разпада, а ние се справяме по-добре отвсякога

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - поредното надъхване на негови поддръжници преди изборите за Конгреса, които ще се проведат на 3 ноември. Колко точно чудесно се справят САЩ и специално Тръмп (републиканците) ще се види съвсем скоро, само след седмица:

Защо винаги трябва да приемаме хора от скапани страни? Всички те имат "Мерцедес-Бенц". Нисък коефициент на интелигентност, а живеят по-добре от вас

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Доналд Тръмп цитати
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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