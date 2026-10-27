Светът се разпада, а ние се справяме по-добре отвсякога

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - поредното надъхване на негови поддръжници преди изборите за Конгреса, които ще се проведат на 3 ноември. Колко точно чудесно се справят САЩ и специално Тръмп (републиканците) ще се види съвсем скоро, само след седмица:
Защо винаги трябва да приемаме хора от скапани страни? Всички те имат "Мерцедес-Бенц". Нисък коефициент на интелигентност, а живеят по-добре от вас
Trump: The world is falling apart, and we’re doing better than we’ve ever done. https://t.co/OY9q8d2GwU— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026
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