Ще изпусна още един ден с детето си, но няма да изпусна да дам гласа си. What the f**k is your excuse?

Призив да се гласува активно на президентските избори отправи в социалните мрежи певицата Рут Колева.

"Покрай смяната на времето осъзнах, че полетът ми е прекалено рано, секцията е на половин час път и чисто физически няма как да успея и да гласувам, и да хвана самолета. А ако си взема полета (2 полета с прекачване), заради часовата разлика ще кацна в България чак в 21:30 - тоест пак няма да мога да гласувам. Та реших просто да не си взема полета утре сутрин", обясни своята ситуация тя.

"Оставам още един ден, ще си платя още една нощ хотел, купих си нов билет за понеделник и ще се прибера ден по-късно. И...това означава, че ще изпусна още един ден с детето си. Но няма да изпусна да дам гласа си. Откакто навърших 18, не съм пропускала да гласувам. И не смятам да започвам да изпускам точно сега. Та… what the f**k is your excuse? Мързи ви да се вдигнете от дивана? Клишето "Няма за кой"?... Гласувайте", призова Рут Колева.

Още: Изборни нарушения? Можете да подавате сигнали към МВР денонощно