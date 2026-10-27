Край на тежкия ремонт през уикенда? СОС подготвя промени и затяга правилата

Столичният общински съвет (СОС) подготвя промени в Наредбата за обществения ред (Може да видите ТУК), които цели да запълнят законодателна празнота относно шумните строителни дейности през уикенда и официалните празници. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане. До момента в неработни дни масово се извършват дейности по разрушаване на сгради, изкопи и пренос на земни маси с тежка техника. Тези процеси водят до запрашаване, замърсяване на уличните платна и тротоарите, високи нива на шум и затруднения за пешеходците и автомобилния трафик.

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Според новия текст, в събота, неделя и на официални празници изцяло се забраняват премахването на строежи, изкопните и насипните дейности, както и строително-монтажните работи по вертикалната планировка в частни имоти.

Изключение ще се прави единствено за аварийни и неотложни ремонти, свързани с предотвратяване на опасност за живота, здравето на хората, имуществото или околната среда.

За нарушителите са предвидени санкции, въпреки че размерът им може да се окаже недостатъчен да възпре големите инвеститори. Физическите лица ги грози глоба от 255 до 1022 евро, а при повторно нарушение - 1022 – 2556 евро. За юридическите лица и търговците санкциите са между 1533 и 5112 евро, а при повторно нарушение - 5112 – 10 225 евро.

Предложението е на начален етап и му предстои пълна процедура по обсъждане и гласуване в общинския съвет.