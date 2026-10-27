Слонът в стаята и бюджет на ръба на добрия тон: Синдикати и работодатели за парите на държавата

За слона в стаята - парите на държавата кръстосаха шпаги синдикати и работодатели. Правителството готви бюджет на ръба на добрия тон и на финала на бюджетната процедура, коментира пред БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров. Още: Бюджет 2027 идва следващата седмица

Сблъсък за парите на държавата

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Той заяви, че няма формула за минималната работна заплата, за да може тя да бъде определяна и то в размер на 660 евро.

Димитров каза още, че КНСБ не е против да се наложи данък "свръхпечалба".

Само че в тази си теза Димитров срещна контратезата на Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара. Той заяви, че правителството се опитва да събере извънреден приход в бюджета с данъчните промени. Само че когато в семейството има проблеми и проблеми, свързани със семейния бюджет, тогава не се ограбва банка, а се мисли за свиване на разходите, добави Попдончев.

Според него това, което е положително с новия механизъм за минималната работна заплата, ще стане с преговорите, които ще правят социалните партньори.

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