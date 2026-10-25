Нищо драматично не се случи днес. Криво-ляво, мъчно... Йотова вероятно ще стане президент. Но Радев постепенно потъва. И по всичко личи, че Прогресивна България ще си замине безславно като ИТН. Защото популистът винаги плаща цената в крайна сметка. Такъв анализ направи Мирослав Джоканов, ИТ предприемач и съосновател на популярната платформа за дигитализация на училищата Shkolo.

"Когато дойдеш на власт с обещание, че ще бориш инфлацията, хората очакват да свалиш цените. Когато дойдеш на власт след протести срещу бюджета, хората очакват по-ниски данъци и по-малко теглене на кредити. Когато дойдеш на власт уж с грижа за малкия човек, то арогантността е най-лошият съветник", смята Джоканов.

"И не, това не ме радва. Напротив - разочарован и тъжен съм. Дори гневен. Защото управление с *ПЪЛНО* мнозинство в БГ има веднъж на 30 години. Радев пропиля исторически шанс да реформира администрацията, да вкара в ред държавните финанси, да предотврати пенсионната катастрофа, да спаси здравеопазването, да реформира (истински) образованието. Някой ще каже - нужно е още време. Аз ще отговоря, че непопулярните реформи винаги се правят в първите 6 месеца. След това - вече е КЪСНО", категоричен е той.

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