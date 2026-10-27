Аномалия от Северния полюс носи сняг у нас: Николай Василковски каза кога идва зимата

Днес и утре се очаква динамично време, с повече валежи в Източна България, по-късно днес вечерта и в Северна България. Край морето ще духа силен вятър. По отношение на температурите, поне до края на този месец, температурите ще се движат в дневни стойности 10-15 градуса. Валежите ще са до събота, а в неделя – деня на балотажа, и понеделник, ще е по-спокойно времето. Няма да е слънчево, по-скоро облачно с минимална вероятност за локални слаби превалявания. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

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Той обясни, че се наблюдава една нетипична за това време на годината аномалия. „Ако трябва да го обясним на човешки език - Северния полюс всъщност държи едно много студено ядро, което обикновено през есента и зимата е стегнато, тоест студът си стои затворен в тези географски ширини. Сега обаче наблюдаваме рязко стратосферно затопляне, което разбива това студено ядро и то плъзва към по-умерените географски ширини. Части от това студено ядро тръгват в южна посока към умерените географски ширини. Ако се реализира този сценарий, можем съвсем спокойно да очакваме снеговалежи в дните от 4 ноември нататък. Говорим за ниската част на страната“, каза той.