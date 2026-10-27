Путин се цели в нови държави от Африка за "пушечно месо" във войната: пресни украински данни

Русия увеличава броя на африканците, които набира за армията си, за да компенсира недостига на личен състав, и се цели към някои от най-нестабилните държави на континента. Сред тези страни са вече Зимбабве, Бурунди и Сиера Леоне - включени през първите девет месеца на тази година, след като Кения и Южна Африка се опитаха да попречат на мъжете да напускат страните си, за да се присъединят към войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна. Това показва презентация, получена от лица, запознати с работата на украинските разузнавателни служби, която е цитирана от Bloomberg.

Програмата има за цел „да компенсира огромните загуби и недостига на хора за мобилизация“, се посочва в презентацията.

Brothers from Côte d’Ivoire become Russian citizens after fighting in the war against Ukraine Last summer, the brothers came to Russia’s Chuvashia region to study, but later decided to sign contracts with the Russian Ministry of Defence. According to Bloomberg, Russia has sharply increased its recruitment of Africans to fight in the war. The main recruitment targets include Zimbabwe and Burundi, as well as Madagascar, where a military junta came to power. Recruiters are focusing on countries with weak judicial systems, limited press freedom and low democratic standards. The Kremlin’s goal is to offset Russian army losses and address the shortage of personnel available for mobilisation. — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

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Русия никога не е признавала публично, че използва чужденци за водене на война срещу Украйна. Кремъл заявява, че страната разполага с достатъчно човешки ресурси за войната. Миналия месец диктаторът Владимир Путин отхвърли спекулациите, че е на път да обяви поредна вълна на мобилизация в страната.

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В редица африкански държави обаче нараства загрижеността относно опитите на Русия да вербува техните граждани. А има и редица доказателства, че това се случва системно от началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

Сравнителната бедност в Африка означава, че е по-лесно да се привличат хора в Русия, често с фалшиви обещания за граждански работни места в сферата на общественото хранене или транспорта.

Според семействата на някои новобранци и доклад на „Амнести Интернешънъл“ от миналия месец са били предлагани и значителни бонуси при подписване на договор, добри заплати, както и възможност за получаване на руско гражданство.

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Ботсвана, Южна Африка, Кения и Гана недоволстват от руските действия

Правителствата на Ботсвана и Южна Африка отправиха публични предупреждения относно приемането на уж доходоносни работни места в Русия. В Зимбабве бяха арестувани двама руски граждани, заподозрени във вербуване за армията на Владимир Путин.

Снимка: Getty Images

Правителствата на Кения и Гана директно поискаха от Русия да прекрати тази дейност. Кенийски политици заявиха, че поне 1000 граждани са били вербувани от Москва. Външният министър Мусалия Мудавади посети руската столица по-рано тази година, за да изрази възраженията си.

Както показва презентацията, Русия вече е насочила вниманието си към държави с лоши показатели в областта на демокрацията, ограничена свобода на пресата и слаба съдебна система.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не е отговорил на искането за коментар на Bloomberg, посочва медията.

Числата: колко мъже от Африка е вербувала Русия тази година?

Между 1 януари и 30 септември тази година Русия е вербувала 699 мъже от Бурунди в сравнение с 30 за цялата 2025 г., както и 530 зимбабвийци, което е увеличение спрямо 65 година по-рано, цитират се данни от презентацията на украинските служби.

Други държави, в които е отбелязано значително увеличение, са Демократична република Конго, Сиера Леоне, Судан и Камерун.

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Презентацията включва онлайн реклама, за която се твърди, че е била използвана в Зимбабве, показваща африканец във военна униформа и промотираща „програма за специалисти от Зимбабве, ограничен брой места“. Тя приканва хората да кликнат върху линк, за да направят тест и да проверят дали отговарят на изискванията. В нея не се посочва изрично, че тези, които се запишат, ще се озоват на фронта срещу Украйна.

Русия също започна набиране на кадри в Мадагаскар за първи път от началото на войната ѝ срещу Украйна. Военните взеха властта чрез преврат миналата година и установиха по-тесни връзки с Москва, включително получаване на военно оборудване и храна от Руската федерация.

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В същото време Русия практически е спряла военното набиране в поне 9 африкански държави. Вместо това тя се стреми да наеме техните граждани да работят в отбранителната промишленост, гласи презентацията.

Общо Украйна е идентифицирала 45 959 чужденци от 151 държави, които са сключили договори с руската армия. От тях 5451 са африканци.

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