Президентски избори: ЦИК ще каже агитира ли Радев, още не знае избирателната активност

ЦИК все още не знае каква е официалната избирателна активност за първия тур на президентските избори - тя е малко над 20%, ще кажем по-късно днес (27 октомври). Това каза говорителката на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова, при положение, че вече има пълно преброяване на протоколи и че към 16:00 часа на 25 октомври активността е била потресаваща - 15,95% (1 058 669 души). А това беше обявено на 25 октомври - каква е пречката да има окончателни резултати за активността за поредни избори остава неясно.

Заседание на ЦИК ще има днес, в 9:00 часа. Ще бъде разгледан и случаят, в който изглежда премиерът Румен Радев прави агитация - говорителката на ЦИК отказа да коментира преди заседанието -Още: Пресцентърът на Радев се скара на медиите след агитацията му за Йотова

31 машини са излезли извън строя на тези избори - 29 в България и 2 чужбина. Това е 0,25% от всички машини. Най-големият проблем е бил при издърпване на разписката, което е водело до блокиране, но е имало случаи и на недостатъчно напрежение в мрежата и липса на ток, за да работи машината както е предвидено.

Само в 19 секции не е имало видеонаблюдение на живо, но вероятно има записи, добави говорителката в сутрешния блок на bTV.

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