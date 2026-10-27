Войната в Иран:

Президентски избори: ЦИК ще каже агитира ли Радев, още не знае избирателната активност

27 октомври 2026, 8:05 часа 364 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Президентски избори: ЦИК ще каже агитира ли Радев, още не знае избирателната активност

ЦИК все още не знае каква е официалната избирателна активност за първия тур на президентските избори - тя е малко над 20%, ще кажем по-късно днес (27 октомври). Това каза говорителката на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова, при положение, че вече има пълно преброяване на протоколи и че към 16:00 часа на 25 октомври активността е била потресаваща - 15,95% (1 058 669 души). А това беше обявено на 25 октомври - каква е пречката да има окончателни резултати за активността за поредни избори остава неясно. 

Заседание на ЦИК ще има днес, в 9:00 часа. Ще бъде разгледан и случаят, в който изглежда премиерът Румен Радев прави агитация - говорителката на ЦИК отказа да коментира преди заседанието -Още: Пресцентърът на Радев се скара на медиите след агитацията му за Йотова

31 машини са излезли извън строя на тези избори - 29 в България и 2 чужбина. Това е 0,25% от всички машини. Най-големият проблем е бил при издърпване на разписката, което е водело до блокиране, но е имало случаи и на недостатъчно напрежение в мрежата и липса на ток, за да работи машината както е предвидено.

Само в 19 секции не е имало видеонаблюдение на живо, но вероятно има записи, добави говорителката в сутрешния блок на bTV.

Още: Алкохол, бойкоти и "няма да им гласувам": Защо така мина вотът? (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
агитация машинно гласуване видеонаблюдение избирателна активност ниска избирателна активност машини гласуване президентски избори 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес