Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Страшно е обидно, когато постоянно казваш, че си най-добрият президент в историята, но не ти вярва дори едно куче

20 март 2026, 12:49 часа
"Страшно е обидно, когато постоянно казваш, че си най-добрият президент в историята, но не ти вярва дори едно куче." Думите са на украинския политик Виталий Чепиноха, бивш депутат, политически коментатор и блогър, и са по адрес на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Колкото повече надежди ти се възлагат и колкото по-висок е статусът ти в света, толкова по-болезнено е падането, пише още той в профила си във Фейсбук. И добавя, че неодобрението към американския президент сред избирателите в САЩ са е сринало до исторически върхове по всички показатели и метрики.

Добавя също и това: "Неотдавна прочетох романа "Дървета" на американския писател Пърсивал Еверет. В него шофьор на камион споделя впечатленията си от Тръмп в навечерието на изборите. Той казва следното за него: "Той е добър човек, разбира се, но има мозък, колкото опосум."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Цитати Цитат
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес