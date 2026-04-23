Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа

Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми. Това коментира в "Още от деня" по БНТ вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира по повод оставката на Борислав Сарафов. Според него тази оставка обаче решава конкретен въпрос – вече има легитимен временно изпълняващ функциите главен прокурор с ясен шестмесечен мандат. "Този път правилата са ясни и няма риск от продължително заемане на поста извън законовите срокове", смята той.

Едно от важните действия, които министърът може да предприеме е да постави темата в центъра на обществения и професионалния дебат, допълни той. Според него това вече е дало резултат: чули са се гласове, включително от самата прокуратура, че е необходима реформа и промяна в модела на работа и е станало е ясно, че институцията трудно може да се ползва с доверие, докато съществуват мрежи на паралелно влияние.

„Правомощията на министъра на правосъдието са ясно ограничени. Той може да прави предложения и да поставя въпроси за разглеждане, но не и да взема самостоятелни решения. Това е в съответствие с принципа на разделение на властите. Министърът на правосъдието не определя кой да бъде главен прокурор – той може аргументирано да сезира компетентния орган, какъвто е Висшият съдебен съвет", коментира Янкулов.

Очакванията към следващата власт

Янкулов коментира, че очакванията му към следващото управление са свързани най-вече с избора на нов Висш съдебен съвет. Той не трябва да бъде формиран по досегашния модел чрез партийно влияние. Обществената квота трябва да бъде действително обществена, което изисква повече прозрачност и ясни критерии.

Проверките срещу него

По отношение на проверките срещу него и други министри, Янкулов няма конкретна информация.

„Знам за действия по медийни публикации, но никой не ме е търсил. Нямам никакви притеснения – могат да проверят абсолютно всичко, което желаят", добави министърът.