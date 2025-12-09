Думите са на депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев - той реагира на сигнали в социалните мрежи за "извънредни" родителски срещи в София точно на 10 декември вечерта, когато ще бъде третият протест срещу властта в България, де факто овладяна от Делян Пеевски.

"Изглежда някой си мисли, че може да отклони хора от протеста, като натисне училищата да свикат “спешни” родителски срещи за сряда вечер. На когото и да е хрумнала тази “гениална” мисъл, сметката му е грешна. Истинската родителска среща ще е утре вечер на площада - правим среща на родителите, които не искат да оставят на децата си проядена от корупция, завладяна държава", заяви Мирчев, като предаде думите си през профилите си в социалните мрежи.

