Кабинетът "Радев":

Убийци ли си отглеждаме?

07 август 2026, 7:21 часа 1635 прочитания 2 коментара
Снимка: iStock
Убийци ли си отглеждаме?

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Николаев. Те бяха изречени заради зверското убийство в Пловдив - млад мъж (Георги Кузев) беше зверски пребит до смърт. Николаев добави, че ще използва думата "непълнолетни" за заподозрените за жестокото убийство, а не "деца", защото "деца" се използва по друг начин - Още: Престъпление от омраза?: Жестоко убийство на мъж в Пловдив, съгражданите му искат справедливост

Мечтаеше да се задоми, беше много затворен, много срамежлив. "Така се комуникираше с жените - пишеше си с момичета, с жени, в повечето случаи попадаше на фалшиви профили". Това заяви Георги Божков, първи братовчед на Георги Кузев. И уточни, че братовчед му попадал в Интернет често на жени, които му искат пари. "Беше адски наивен", добави Божков, който изрази убеденост, че 100% момичето го е поканило.

"Никога не е имал сексуален интерес към деца, това е пълен абсурд", заяви Божков за братовчед си. И каза, че ако става въпрос за "ловци на педофили", защо не са опитали да задържат братовчед му и да викнат полиция, да обяснят на нея какво смятат и какви са им подозренията.

От съседи и приятели се чуха призиви за доживотен затвор без право на обжалване - за непълнолетни обаче това е невъзможно съгласно българското законодателство. Наказанието за такова убийство за непълнолетни е от 3 до 12 години затвор.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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