Не знам случай, в който терорът върху хората да е довел до желания политически ефект. Обикновено става обратното

Думите от заглавието са на полския външен министър Радослав Сикорски - от поредното му интервю. Той визира с думите си Путинова Русия - и посочи, че именно заради руските саботажи и хибридни атаки полските власти са получили по-голяма обществена подкрепа за по-голям бюджет за отбрана:

Polish Foreign Minister Sikorski on Russia:



I do not know of a case in which terrorizing the civilian population produced the desired political effect. Usually, the effect is the opposite.



Please note that because of Russia’s various acts of sabotage, we now have public support… pic.twitter.com/FOEi08QSJW — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Думите на Сикорски идват на фона на първи официални резултати от изборите за Думата в Русия - в Чечения Рамзан Кадиров печели над 97% подкрепа, при 2,4% преброени гласове обаче - едва ли някой се съмнява, че и при 100% преброяване ще е по-различно. А зам.-секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев патетично обяви, че руските граждани запазвали доверието си в сегашното управление на Русия - това, което елиминира единствената голяма антивоенна руска партия и за пореден път превърна в пародия още едни избори - ОЩЕ:

Kadyrov is leading Chechnya’s regional election with 97.35% of the vote after 2.4% of ballots were counted, according to Russia’s Central Election Commission. pic.twitter.com/fGKYH88LAA — Clash Report (@clashreport) September 21, 2026

Russia's Medvedev:



The United Russia party performed with dignity.



And the citizens of our country maintain trust in our leading political force and consider it possible to entrust it with further governance at various levels of state power. pic.twitter.com/jym5ozISWx — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Отделно Сикорски наблегна на следното: Украйна е унищожила между 30% и 40% от капацитета на Русия да рафинира петрол. "Така че, ако Украйна, практически без военновъздушни сили, успява да постигне това, затова казах на руснаците, отчасти като възпиращ фактор: внимавайте, защото имаме повече военни самолети от вас. Ние няма да седим и да не правим нищо":

Polish Foreign Minister Sikorski on Russia:



Ukraine has destroyed, it is estimated, between 30% and 40% of Russia’s refining capacity.



So if Ukraine, practically without an air force — because it does not have the operational capability to fly over Russia, for example — was… pic.twitter.com/CQlWKQABMc — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026