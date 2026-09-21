Войната в Украйна:

Не знам случай, в който терорът върху хората да е довел до желания политически ефект. Обикновено става обратното

21 септември 2026, 7:02 часа 952 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не знам случай, в който терорът върху хората да е довел до желания политически ефект. Обикновено става обратното

Думите от заглавието са на полския външен министър Радослав Сикорски - от поредното му интервю. Той визира с думите си Путинова Русия - и посочи, че именно заради руските саботажи и хибридни атаки полските власти са получили по-голяма обществена подкрепа за по-голям бюджет за отбрана:

Думите на Сикорски идват на фона на първи официални резултати от изборите за Думата в Русия - в Чечения Рамзан Кадиров печели над 97% подкрепа, при 2,4% преброени гласове обаче - едва ли някой се съмнява, че и при 100% преброяване ще е по-различно. А зам.-секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев патетично обяви, че руските граждани запазвали доверието си в сегашното управление на Русия - това, което елиминира единствената голяма антивоенна руска партия и за пореден път превърна в пародия още едни избори - ОЩЕ:

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Отделно Сикорски наблегна на следното: Украйна е унищожила между 30% и 40% от капацитета на Русия да рафинира петрол. "Така че, ако Украйна, практически без военновъздушни сили, успява да постигне това, затова казах на руснаците, отчасти като възпиращ фактор: внимавайте, защото имаме повече военни самолети от вас. Ние няма да седим и да не правим нищо":

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цитати диктатура терор Радослав Сикорски
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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