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Не ме страх да плащам данъци. Страх ме е да съм беден

21 септември 2026, 6:46 часа 807 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не ме страх да плащам данъци. Страх ме е да съм беден

Думите от заглавието са на Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на технологичния гигант Nvidia. Това е една от най-големите компании в света за производство на микроелектроника. Хуанг говори пред CBS.

Философията му, поне публично - искам да плащам колкото може повече на служителите си, това е привилегията да бъдеш успешен: а не да плащаш колкото се може по-малко на служителите си. "Колкото повече печелиш, толкова повече данъци плащаш - нямам проблем с това", заяви Хуанг - ОЩЕ: Близко бъдеще без смартфони, таблети, техника: ЦРУ предупреждава Apple и Nvidia

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Nvidia печалба данъци Дженсън Хуанг
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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