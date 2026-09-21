Не ме страх да плащам данъци. Страх ме е да съм беден

Думите от заглавието са на Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на технологичния гигант Nvidia. Това е една от най-големите компании в света за производство на микроелектроника. Хуанг говори пред CBS.

Философията му, поне публично - искам да плащам колкото може повече на служителите си, това е привилегията да бъдеш успешен: а не да плащаш колкото се може по-малко на служителите си. "Колкото повече печелиш, толкова повече данъци плащаш - нямам проблем с това", заяви Хуанг - ОЩЕ: Близко бъдеще без смартфони, таблети, техника: ЦРУ предупреждава Apple и Nvidia

Nvidia CEO Jensen Huang:



I’m not afraid of paying taxes. I’m just afraid of being poor.



Nothing would give me more joy than to be able to pay even more taxes.



The more you make, the more taxes you pay. So I’m okay with that. pic.twitter.com/Y1rAmFpa8f — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026