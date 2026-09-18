"Тези другите брифинги бяха с цел да се замъгли темата с цените на горивата - с това как от провала на "Кошница с грижа" се стигна до "Колонка без грижа". Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на брифинг в парламента във връзка с пакета от мерки на държавата срещу високите цени на горивата, които бяха представени днес в Министерски съвет и във връзка с другите брифинги на властта за борбата с корупцията и след Съвета по сигурността. От "Демократична България" определиха мерките като половинчати и призоваха за намаляване на дефицита от 5.7% още тази година.

Мерките на правителството

Припомняме, че по-рано през деня бяха представени мерките на правителството за овладяване на високите цени на горивата.

Те включват премахване на акциза на пропан-бутана, "инфлационен чек" за 550 хил. българи, което означава 50 евро на социално уязвими, без значение дали имат автомобил или не, а заради високите цени на храните, предизвикани от високите цени на горивата.

Държавата е предвидила субсидии към структуроопределящи сектори. Това са публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт, като фокусът е към отдалечени и малко населени места.

Помощ от 44 евроцента за литър газьол вече са на разположение на земеделските производители, а 55 млн. евро за предназначени за помощ на тежкотоварния транспорт. ОЩЕ: Мерките срещу високите цени на горивата: "Инфлационен чек" за 550 хил. българи и без акциз за пропан-бутана (ВИДЕО)