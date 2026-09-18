Спорт:

От провала на "Кошница с грижа" се стигна до "Колонка без грижа"

18 септември 2026, 13:24 часа 608 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
От провала на "Кошница с грижа" се стигна до "Колонка без грижа"

"Тези другите брифинги бяха с цел да се замъгли темата с цените на горивата - с това как от провала на "Кошница с грижа" се стигна до "Колонка без грижа". Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на брифинг в парламента във връзка с пакета от мерки на държавата срещу високите цени на горивата, които бяха представени днес в Министерски съвет и във връзка с другите брифинги на властта за борбата с корупцията и след Съвета по сигурността. От "Демократична България" определиха мерките като половинчати и призоваха за намаляване на дефицита от 5.7% още тази година. 

Мерките на правителството 

Припомняме, че по-рано през деня бяха представени мерките на правителството за овладяване на високите цени на горивата. 

Те включват премахване на акциза на пропан-бутана, "инфлационен чек" за 550 хил. българи, което означава 50 евро на социално уязвими, без значение дали имат автомобил или не, а заради високите цени на храните, предизвикани от високите цени на горивата. 

Държавата е предвидила субсидии към структуроопределящи сектори. Това са публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт, като фокусът е към отдалечени и малко населени места.

Помощ от 44 евроцента за литър газьол вече са на разположение на земеделските производители, а 55 млн. евро за предназначени за помощ на тежкотоварния транспорт. ОЩЕ: Мерките срещу високите цени на горивата: "Инфлационен чек" за 550 хил. българи и без акциз за пропан-бутана (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Демократична България цени на горивата Божидар Божанов 52 Народно събрание Кошница с грижа
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес